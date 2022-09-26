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رياضة

"الناريّون" إلى نصف نهائي أمم أوروبا...

Lebanon 24
26-09-2022 | 02:00
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تأهلت كرواتيا إلى قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم العام المقبل، بعدما هز المدافع ديان لوفرين الشباك في عودته للمنتخب في الفوز 3-1 على النمسا في فيينا.

وسجل لوفرين، الذي خاض أول مباراة مع منتخب بلجيكا، في نحو عام، الهدف الثالث، لتتصدر كرواتيا المجموعة الأولى في المستوى الأول برصيد 13 نقطة متقدمة بنقطة واحدة على الدنمرك صاحبة المركز الثاني.
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وهبطت النمسا إلى المستوى الثاني بعد احتلالها المركز الأخير في المجموعة بأربع نقاط متأخرة بنقطة واحدة عن فرنسا بطلة العالم والتي خسرت 2-صفر في الدنمرك.

ومنح لوكا مودريتش التقدم لمنتخب كرواتيا، الذي يلقب بالناريين أو الحارقين، محرزا هدفه 23 مع المنتخب بعد تمريرة من نيكولا فلاشيتش.

لكن هذا التفوق لم يدم سوى لثلاث دقائق، إذ أدركت النمسا التعادل عندما حول كريستوف باومجارتنر تمريرة مارسيل زابيتسر بضربة رأس في المرمى.

واستعادت كرواتيا تفوقها بتسجيل هدفين في غضون ثلاث دقائق في منتصف الشوط الثاني، إذ أحرز ماركو ليفايا الهدف الثاني بضربة رأس بعد تمريرة إيفان بريشيتش العرضية، قبل أن يضيف لوفرين الهدف الثالث بعد تمريرة عرضية من لوفرو ماير.

وأصبح ماركو أرناوتوفيتش الأكثر مشاركة مع منتخب النمسا متفوقا على أندرياس هيرتسوج، إذ خاض مباراته رقم 104.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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