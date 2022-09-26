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رياضة
المنتخب الهولندي لنصف نهائي أمم أوروبا بعد فوزه على "الشياطين الحمر"
Lebanon 24
26-09-2022
|
05:00
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أكد المنتخب الهولندي مرة أخرى أنه وضع خلفه خيبة الغياب عن كأس أوروبا 2016 وبعدها مونديال 2018، وذلك ببلوغه الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية بتجديد الفوز على ضيفه البلجيكي القوي 1-صفر في ختام منافسات المجموعة الرابعة.
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ودخل فريق المدرب لويس فان غال إلى مواجهته مع ضيفه المصنف ثانياً عالمياً على خلفية 14 مباراة من دون هزيمة منذ خروجه من ثمن نهائي كأس أوروبا على يد تشيكيا (صفر-2) في 27 حزيران 2021، وقد عزز هذه السلسلة بتجديده الفوز على "الشياطين الحمر" الذين سقطوا ذهاباً على أرضهم 1-4، وذلك بفضل هدف متأخر سجله قلب دفاع ليفربول الإنكليزي فيرجيل فان دايك.
وبفوزه الأول على أرضه ضد المنتخب البلجيكي منذ أيلول 1997 في تصفيات كأس العالم (3-1)، حسم المنتخب "البرتقالي" بطاقة المجموعة الى الدور نصف النهائي، موسعاً الفارق في الصدارة الى ست نقاط بعدما كان بحاجة إلى التعادل أو حتى الخسارة بفارق أقل من ثلاثة أهداف لضمان التأهل إلى نصف نهائي هذه البطولة التي وصل إلى نهائي نسختها الأولى عام 2019 حين خسر أمام البرتغال صفر-1.
وأنهت ويلز المجموعة في ذيل الترتيب وهبطت الى المستوى الثاني لسقوطها على أرضها أمام بولندا بهدف سجله كارول سفيدرسكي (58).
ويعتبر هذا الظهور القوي للمنتخب البرتقالي الذي سيستضيف الأدوار النهائية (نصف نهائي ونهائي) على أرضه بين 14 و18 حزيران ، استعداداً جيداً قبل مونديال كأس العالم الذي يستهله أمام السنغال بطلة إفريقيا في 21 تشرين الثاني المقبل، قبل مواجهة أصحاب الأرض والإكوادور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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