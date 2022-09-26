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رياضة
زملاء ميسي يُطلقون عليه لقباً جديداً... ما هو؟
Lebanon 24
26-09-2022
|
14:00
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لقب جديد أطلقه نجوم المنتخب الأرجنتيني على قائدهم ليونيل ميسي عقب فوز "راقصي التانغو" على هندوراس بثلاثية نظيفة.
وظهر اللقب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا عبر "إنستغرام"، عندما علق زملاء ميسي بسخرية على منشور له بعد الفوز بالمباراة.
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وكتب ميسي عبر حسابه على "إنستغرام": "ليلة رائعة أخرى مع المنتخب الوطني، أشكركم على دعمكم مرة أخرى".
ليرد رودريجو دي باول على منشور ميسي قائلا: "كيف يعض ابن عرس؟"، بينما أجاب بابو غوميز بالمثل وكتب: "ابن عرس مجنون".
وما زال السبب وراء إطلاق زملاء ميسي هذا الاسم عليه غامضا، وقد تم الاحتفاظ به داخل غرفة تبديل الملابس.
(روسيا اليوم)
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