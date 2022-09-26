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رياضة

برشلونة يفشل أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

Lebanon 24
26-09-2022 | 16:00
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أحرز ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، للموسم الحالي، عقب الفوز على نظيره برشلونة منافسه التقليدي بنتيجة 89-83.

ويعتبر هذا اللقب، هو الخامس على التوالي، الذي يحققه ريال مدريد في نفس البطولة، على برشلونة، الذي فشل في كسر عقدة الميرنغي للعام الرابع على التوالي.
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وخسر برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني لكرة السلة أربع نسخات متتالية، على يد ريال مدريد، ليتجمد رصيده من الألقاب في البطولة عند 5 ألقاب فقط، أخرها منذ 7 سنوات، على حساب أونيكاخا.

وحقق ريال مدريد لقبه الثامن في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، في المباراة التي لجأت للأشواط الإضافية، حيث انتهى الوقت الأساسي بالتعادل 71-71.

وفي الأشواط الإضافية، حقق ريال مدريد اللقب، بعدما أنهاها بنتيجة 18-12، لتكون النتيجة النهائية للمباراة 89-83.

 
(روسيا اليوم)
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