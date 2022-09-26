نادي NSA يستعد لدوري السلة اللبناني بصفقة أميركية

تعاقد نادي NSA لكرة السلة، الوافد الجديد إلى دوري الدرجة الأولى اللبناني، مع اللاعب الأميركي إيزياه ماركا.



ووصل ماركا إلى لبنان، حيث كان في استقباله عضو إدارة النادي، بديع سعود.

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ويطمح NSA بقيادة مدربه جورج داغر، إلى تسجيل انطلاقة مثالية في الدوري، الذي ينطلق في 2 تشرين الأول المقبل.



ويلتقي الفريق مع بطل النسخة الاخيرة من الدوري، بيروت فيرست كلوب، في أولى مواجهات المسابقة.



وكان NSA قد اعتمد صالة مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية، ملعبا له أثناء البطولة.



ومن المرتقب أن يعتمد الفريق الجديد على نخبة من اللاعبين الشباب، بالإضافة إلى أجانب مميزين.