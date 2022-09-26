محمد عطايا بطل تنس "صفرا مارين" (صور)

أحرز اللاعب محمد عطايا لقب دورة نادي "الصفرا مارين" السنوية بالتنس، التي نظمها النادي على ملعبه تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة.



وفاز عطايا على مروان دلال 6-4، 6-3 في المباراة النهائية لفئة الرجال فوق الـ35 سنة.