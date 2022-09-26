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رياضة

محمد عطايا بطل تنس "صفرا مارين" (صور)

Lebanon 24
26-09-2022 | 06:51
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 أحرز اللاعب محمد عطايا لقب دورة نادي "الصفرا مارين" السنوية بالتنس، التي نظمها النادي على ملعبه تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة.
 
وفاز عطايا على مروان دلال 6-4، 6-3 في المباراة النهائية لفئة الرجال فوق الـ35 سنة. 
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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محمد عطايا

نادي الصفرا مارين

تنس

الاتحاد اللبناني

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