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رياضة
رسميا.. رابطة "الليغا" تحدد موعد الـ"كلاسيكو"
Lebanon 24
26-09-2022
|
23:00
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كشفت رابطة "الليغا" اليوم الاثنين موعد إقامة مباراة "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقررت رابطة "الليغا الإسبانية، إقامة مباراة الـ"كلاسيكو" يوم 16 تشرين الأول المقبل، في الساعة (16:15) بالتوقيت المحلي و(15:15) بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل النادي الملكي.
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ويتصدر ريال مدريد حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه برشلونة، ويليهما ريال بيتيس في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.
ومن المنتظر أن يفتقد فريق برشلونة لخدمات ثنائي الدفاع الأوروغوياني رونالد أراوخو والفرنسي جوليس كوندي في مباراة "الكلاسيكو" بينما ينتظر ريال مدريد عودة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة.
(روسيا اليوم)
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