بينهم بنزيما.. 7 نجوم من الريال تنتهي عقودهم صيف 2023

بات ريال مدريد الإسباني مهدداً بخسارة العديد من نجومه الذين يمكنهم الرحيل مجاناً عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي، بسبب انتهاء عقودهم في حزيران 2023، ما يجعلهم قادرين على التفاوض مع أندية أخرى بعد 3 أشهر من الآن، وتحديداً منذ بداية العام القادم.

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وعلى مدار السنوات الماضية، رحل عن صفوف الفريق العديد من النجوم المخضرمين والذين كان آخرهم البرازيلي كارلوس كاسيميرو، بعد التعاقد في الفترة الماضية مع الثنائي الفرنسي الشاب، إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني.

وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الضوء على 7 لاعبين من ريال مدريد تنتهي عقودهم في صيف 2023، هم الفرنسي كريم بنزيما، والكرواتي لوكا مودريتش، والإسباني ناتشو فيرنانديز، والألماني توني كروس، والإسباني داني سيبايوس، والإسباني ذو الأصول الدومينيكانية ماريانو دياز، والإسباني ماركو أسينسيو.



موقف النجوم السبعة سيقع ما بين التمديد والاستمرار مع الميرينغي، أو الرحيل وخوض تجربة مع نادٍ آخر.



بنزيما ومودريتش أقرب للاستمرار مع ريال مدريد



حافظ بنزيما (34 عاما) ومودريتش (37 عاماً) على تألقهما مع "الملكي" رغم تقدمهما في السن؛ إذ يقترب الفرنسي من التتويج بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، ليسير على خطى الكرواتي الذي تُوج بالجائزة عام 2018.

ومن المتوقع أن يحصل الثنائي على عقد جديد لمدة موسم إضافي، والأمر ذاته ينطبق على المدافع المخضرم ناتشو (32 عاماً) الذي سيكون مرشحاً أيضا للاستمرار مع الفريق لمدة موسم آخر على الأقل، تماشياً مع سياسة نادي العاصمة الإسبانية بتقديم عقود لمدة عام واحد فقط للاعبين الذين تعدوا سن الـ30 عاماً.



أسينسيو وماريانو على أعتاب الرحيل

بات أسينسيو (26 عاماً) وماريانو (29 عاماً) على أعتاب الرحيل عن الفريق بعد معاناتهما من ملازمة دكة البدلاء وندرة المشاركة بعد خروجها من حسابات الإيطاليي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، بفعل تراجع مستوياتهما الذي تزامن مع تألق لاعبين آخرين مثل الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبرازيلي رودريغو غوس.





أندية كبيرة مهتمة بخدمات ماركو أسينسيو



ووفقا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ريال مدريد يسعى لتعويض رحيل أسينسيو باستعادة لاعبه الإسباني إبراهيم دياز الذي تنتهي فترة إعارته لنادي ميلان الإيطالي في صيف 2023، بينما يرشح محللون رودريغو للحصول على دقائق أكثر في مركز المهاجم رقم 9 (يستطيع اللعب أيضا في مركزه الأصلي على الجناحين) بعد نجاحه في تعويض غياب بنزيما في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد والتي حسمها النادي الملكي بنتيجة 2-0 وسجل رودريغو الهدف الأول في اللقاء).

كروس وسيبايوس ومصير مجهول

يُعد كروس (32 عاماً) أحد الأعمدة الأساسية في خط وسط ريال مدريد، بينما بدأ يحظى سيبايوس (26 عاما) بدقائق لعب أكثر، وكان من العناصر التي أسهمت (رغم قلة مشاركتها) في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ما يجعل الباب مفتوحاً أمامهما للحصول على عقد جديد والاستمرار في الفريق.



ولم يحسم الألماني مستقبله حتى الآن؛ إذ رفض عرضا للتمديد من النادي بسبب رغبته في الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي لتقييم الوضع قبل اتخاذ القرار النهائي، ومن الممكن أن يقرر الاعتزال في حالة رفضه التمديد، بعد أن أعلن في وقت سابق رغبته في إنهاء مسيرته مع ريال مدريد.







ويسعى ريال مدريد لتمديد عقد سيبايوس، لكن اللاعب لم يحدد موقفه بعد، في ظل رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر من التي يحصل عليها حاليا، وهو أمر من الممكن حدوثه بدءا من الموسم القادم مع تقدم مودريتش وكروس في السن، لكن ذلك لن يكون مضمونا للاعب خط الوسط الإسباني، في ظل توهج العناصر الشابة في خط وسط الفريق، مثل فالفيردي وكامافينغا. وتشواميني.

المصدر: WIN WIN