Advertisement

رياضة

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27-9-2022

Lebanon 24
27-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-994572-637998650007701948.jpeg
Doc-P-994572-637998650007701948.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقام اليوم الثلاثاء 27-9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها قمة البرتغال ضد إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى مواجهة منتخب مصر ضد ليبيريا الودية، ولقاء تونس مع البرازيل استعدادا لكأس العالم.
Advertisement

 
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية
 

البرتغال× إسبانيا- الساعة 8:45 مساء على قناة Uefa.tv
سويسرا× التشيك- الساعة 8:45 مساء على قناة Uefa.tv

ألبانيا× أيسلندا- الساعة 8:45 مساء
 
اليونان× إيرلندا الشمالية- الساعة 8:45 مساء
 
النرويج× صربيا- الساعة 8:45 مساء
 
السويد× سلوفينيا - الساعة 8:45 مساء
 
كوسوفو× قبرص- الساعة 8:45 مساء
 
إيرلندا× أرمينيا- الساعة 8:45 مساء
 
أوكرانيا× إسكتلندا- الساعة 8:45 مساء
 

مواعيد مباريات ودية 

مصر × ليبيريا- الساعة 8 مساء 
 
كوريا الجنوبية × الكاميرون- الساعة 12 ظهرا
 
جنوب أفريقيا × بتسوانا- الساعة 3 مساء
 
السنغال × إيران- الساعة 4:30 مساء
 
قطر× تشيلي- الساعة 7 مساء
 
السعودية × الولايات المتحدة الأمريكية- الساعة 8 مساء
 
باراجواي × المغرب- الساعة 9 مساء
 
الجزائر × نيجيريا- الساعة 9 مساء
 
تونس× البرازيل- الساعة 9:30 مساء
 
الأرجنتين× جامايكا- الساعة 2 صباح الأربعاء
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-09-27
02:00 | 2022-09-27
23:00 | 2022-09-26
16:00 | 2022-09-26
14:00 | 2022-09-26
11:00 | 2022-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website