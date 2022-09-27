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رياضة

في مباراة واحدة.. أربع بطاقات حمراء وإلغاء مواجهة (فيديو)

Lebanon 24
27-09-2022 | 08:00
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شهدت مواجهة منتخب فرنسا تحت 18 سنة ضد نظيره البولندي الكثير من الأحداث المثيرة للجدل التي تسببت في النهاية بإلغاء المواجهة.
 
 
 
أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء أربع مرات قبل أن يقرر ألا يكمل المباراة بسبب سلوك نجوم الفريقين خلال أحداثها.
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وبدأت المشكلة عندما تدخل لاعب بولندا على نظيره الفرنسي لاعب سانت إيتيان دارنل إريك بيله بشكل قوي مما دفع الأخير للشجار معه ونطحه برأسه في مشهد يعيد لنا لقطة زيدان وماتيراتزي.
 


لم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الحمراء بشكل مباشر للنجم الشاب، عقب أن تسبب تصرفه في شجار كبير بين الفريقين داخل الملعب وعلى الخط.
 
وخرج المدير الفني للمنتخب الفرنسي بيرنار ديومدي محذرًا بعض العناصر عقب انتهاء المباراة مؤكدًا إنهم لن يتواجدوا مع الفريق من جديد.
 
وقال ديومدي: "لسوء الحظ ذلك يحدث بشكل مستمر لكن ليس في المستويات العالية، بالنسبة للبعض فلن يعودوا إلى المنتخب الفرنسي لأنه عليهم أن يفهموا بعض الأمور".
 
المصدر: موقع جول
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