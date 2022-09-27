بعد المباراة ضدّ إنجلترا... هجوم 100 مشجع ألماني على حانة قرب ملعب ويمبلي!

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ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن 5 أشخاص نقلوا للمستشفى بعد هجوم مشجعين ألمان على حانة قرب ملعب ويمبلي قبل لقاء منتخبي إنجلترا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.ووفقا لصحيفة "ذا صن" فإن حوالي 100 مشجع ألماني كانوا يرتدون قمصانا وأوشحة منتخب إنجلترا للتنكر، هاجموا حانة في منطقة غرين مان المعروفة لدى العائلات مسلحين بالمناجل والمفاصل النحاسية واشتبكوا مع الحاضرين.ودخلت المجموعة حديقة البيرة الخاصة بالحانة وبدأوا في الاعتداء على العملاء، ومعظمهم كانوا في المنطقة لمشاهدة مباراة إنجلترا وألمانيا.وتم توجيه اللكمات للجمهور المتواجد في الحانة وإلقاء المقذوفات، وبعد تدخل الشرطة لفض الشجار هربت المجموعة.واستمرت الفوضى حوالي دقيقتين، وأصيب عدد من الأشخاص بجروح في الرأس والوجه.واعتقلت الشرطة 4 مشجعين ألمان ونقلت 5 أشخاص للمستشفى في حالة خطيرة إثر الهجوم الذي شنه 100 من الهوليغانز الألمان.