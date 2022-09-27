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رياضة
"بطل الكوارث".. ماغواير يعتذر عن أخطائه القاتلة أمام ألمانيا
Lebanon 24
27-09-2022
|
23:00
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اعتذر مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هاري ماغواير، عن الأخطاء التي ارتكبها خلال مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الألماني (3-3) أمس الاثنين، ضمن دوري أمم أوروبا لكرة القدم.
ارتكب ماغواير خطأ قاتلا بتسببه بركلة جزاء بعد أن أهدى الكرة للألماني جمال موسيالا، ومن ثم عرقله داخل منطقة جزاء منتخب "الأسود الثلاثة".
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كما أضاع ماغواير كرة على مشارف منطقة جزاء "المانشافت" تحولت إلى هجمة مرتدة، وأسفرت عن هدف في مرمى إنجلترا سجله كاي هافيرتز.
وكتب ماغواير، "تدوينة" عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "أعتذر.. الأخطاء جزء من اللعبة.. لقد أعادنا الفتيان إلى المباراة بقتال رائع وروح كبيرة".
وأتم: "نركز على الإيجابيات ونتطلع إلى قطر (كأس العالم).. إن الأوقات العصيبة ستجعلنا أقوى".
(روسيا اليوم)
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