Advertisement

رياضة

محمد صلاح يعود مبكرا إلى ليفربول

Lebanon 24
28-09-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-994894-637999454949542772.jpg
Doc-P-994894-637999454949542772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد النجم المصري محمد صلاح، إلى صفوف نادي ليفربول الإنكليزي سريعا، مختصرا مشاركته مع الفراعنة.

وكان من المقرر أن يشارك محمد صلاح مع الفراعنة في المواجهة الودية مع ليبيريا لكن المدرب روي فيتوريا قرر إراحة النجم والسماح له بالعودة إلى ناديه ليفربول.
Advertisement

ويترقب المصريون اليوم مباراة منتخبهم مع ليبيريا في مدينة الإسكندرية المقررة الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.

وكان محمد صلاح قاد منتخب مصر، الجمعة، للفوز على النيجر 3- صفر، في أول ظهور للمدرب الجديد البرتغالي فيتوريا.

وتأتي هاتان المباراتان ضمن استعدادات منتخب مصر للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها ساحل العاج عام 2023.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ليفربول تلقى دفعة قوية مع عودة صلاح السريعة إلى صفوفه، وتأتي عودة صلاح إلى إنكلترا مع اقتراب استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز هناك.

ومن جانبها، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، تلقى عونا بعد قرار منتخب مصر الذي يعيد صلاح إلى صفوف النادي قبل الموعد المحدد.

وأضافت الصحيفة أن صلاح أظهر في مواجهة النيجر عودة إلى أحسن حالاته بعد تراجع في بداية الدوري.

وقالت إن أداء صلاح في المباراة الودية وعودته السريعة ستسعد المدرب الألماني كثيرا، خاصة أنها تأتي قبيل جدول مزدحم بالمواجهات المحلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-09-28
23:00 | 2022-09-27
16:00 | 2022-09-27
14:00 | 2022-09-27
11:00 | 2022-09-27
08:00 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website