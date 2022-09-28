محمد صلاح يعود مبكرا إلى ليفربول

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عاد النجم المصري محمد صلاح، إلى صفوف نادي ليفربول الإنكليزي سريعا، مختصرا مشاركته مع الفراعنة.وكان من المقرر أن يشارك محمد صلاح مع الفراعنة في المواجهة الودية مع ليبيريا لكن المدرب روي فيتوريا قرر إراحة النجم والسماح له بالعودة إلى ناديه ليفربول.ويترقب المصريون اليوم مباراة منتخبهم مع ليبيريا في مدينة الإسكندرية المقررة الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.وكان محمد صلاح قاد منتخب مصر، الجمعة، للفوز على النيجر 3- صفر، في أول ظهور للمدرب الجديد البرتغالي فيتوريا.وتأتي هاتان المباراتان ضمن استعدادات منتخب مصر للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها ساحل العاج عام 2023.وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ليفربول تلقى دفعة قوية مع عودة صلاح السريعة إلى صفوفه، وتأتي عودة صلاح إلى إنكلترا مع اقتراب استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز هناك.ومن جانبها، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، تلقى عونا بعد قرار منتخب مصر الذي يعيد صلاح إلى صفوف النادي قبل الموعد المحدد.وأضافت الصحيفة أن صلاح أظهر في مواجهة النيجر عودة إلى أحسن حالاته بعد تراجع في بداية الدوري.وقالت إن أداء صلاح في المباراة الودية وعودته السريعة ستسعد المدرب الألماني كثيرا، خاصة أنها تأتي قبيل جدول مزدحم بالمواجهات المحلية.