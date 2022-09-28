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رياضة

ميتروفيتش يحطم كبرياء هالاند...

Lebanon 24
28-09-2022 | 05:00
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تفوق ألكسندر ميتروفيتش على إيرلنغ هالاند في مواجهة دولية مباشرة بين هدافيْ الدوري الإنكليزي الممتاز.

فقد سجل المهاجم الصربي هدفه الدولي رقم 50 ليقود منتخب بلاده للفوز على النرويج صاحبة الأرض 2-صفر، وانتزاع صدارة المجموعة الرابعة بالدرجة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، ليصعد الفائز للدرجة الأولى.
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وأنهت صربيا الموسم برصيد 13 نقطة من 6 مباريات بفارق 3 نقاط عن النرويج صاحبة المركز الثاني، التي كانت ستنتزع صدارة المجموعة في حال التعادل.

واحتلت سلوفينيا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما هبطت السويد متذيلة الترتيب إلى الدرجة الثالثة بعد أن جمعت 4 نقاط.

وكاد هالاند أن يقود أصحاب الأرض لبداية مثالية، لكن تسديدته الأولى بعد 20 ثانية تصدى لها فانجا ميلينكوفيتش سافيتش، مما مهد الطريق لأمسية محبطة لمهاجم مانشستر سيتي.

ومنح دوسان فلاهوفيتش الفريق الزائر التقدم في الدقيقة 42 عندما أعاد فيليب كوستيش الكرة للخلف، ليسددها المهاجم فلاهوفيتش عبر غابة من السيقان في الشباك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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