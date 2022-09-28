29
o
بيروت
32
o
طرابلس
11
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
11
o
بشري
29
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ميتروفيتش يحطم كبرياء هالاند...
Lebanon 24
28-09-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفوق ألكسندر ميتروفيتش على إيرلنغ هالاند في مواجهة دولية مباشرة بين هدافيْ الدوري الإنكليزي الممتاز.
فقد سجل المهاجم الصربي هدفه الدولي رقم 50 ليقود منتخب بلاده للفوز على النرويج صاحبة الأرض 2-صفر، وانتزاع صدارة المجموعة الرابعة بالدرجة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، ليصعد الفائز للدرجة الأولى.
Advertisement
وأنهت صربيا الموسم برصيد 13 نقطة من 6 مباريات بفارق 3 نقاط عن النرويج صاحبة المركز الثاني، التي كانت ستنتزع صدارة المجموعة في حال التعادل.
واحتلت سلوفينيا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما هبطت السويد متذيلة الترتيب إلى الدرجة الثالثة بعد أن جمعت 4 نقاط.
وكاد هالاند أن يقود أصحاب الأرض لبداية مثالية، لكن تسديدته الأولى بعد 20 ثانية تصدى لها فانجا ميلينكوفيتش سافيتش، مما مهد الطريق لأمسية محبطة لمهاجم مانشستر سيتي.
ومنح دوسان فلاهوفيتش الفريق الزائر التقدم في الدقيقة 42 عندما أعاد فيليب كوستيش الكرة للخلف، ليسددها المهاجم فلاهوفيتش عبر غابة من السيقان في الشباك.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة طارئة من المصارف تطالُ "دولار صيرفة".. ما سيجري قد يُفاجئكم!
Lebanon 24
خطوة طارئة من المصارف تطالُ "دولار صيرفة".. ما سيجري قد يُفاجئكم!
14:33 | 2022-09-27
27/09/2022 02:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف للجيش في الطيّونة.. ماذا يحصل؟ (صور)
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف للجيش في الطيّونة.. ماذا يحصل؟ (صور)
11:30 | 2022-09-27
27/09/2022 11:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الحدّ الأدنى للأجور في لبنان.. هل تغيّر؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الحدّ الأدنى للأجور في لبنان.. هل تغيّر؟
12:25 | 2022-09-27
27/09/2022 12:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ في تسعيرة الدولار... إليكم ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ في تسعيرة الدولار... إليكم ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-09-27
27/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
28/09/2022 12:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-09-28
رونالدو ورفاقه خارج سباق دوري الأمم
07:13 | 2022-09-28
مباراة كرة قدم في السماء تدخل موسوعة "غينيس" (فيديو)
02:00 | 2022-09-28
محمد صلاح يعود مبكرا إلى ليفربول
23:00 | 2022-09-27
"بطل الكوارث".. ماغواير يعتذر عن أخطائه القاتلة أمام ألمانيا
16:00 | 2022-09-27
بيكيه يبحث عن "صفقة" لحماية نفسه من شاكيرا
14:00 | 2022-09-27
بعد المباراة ضدّ إنجلترا... هجوم 100 مشجع ألماني على حانة قرب ملعب ويمبلي!
فيديو
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
28/09/2022 15:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
00:44 | 2022-09-27
28/09/2022 15:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-09-25
28/09/2022 15:12:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact