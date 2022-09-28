مباراة كرة قدم في السماء تدخل موسوعة "غينيس" (فيديو)

لُعبت مباراة كرة قدم على متن طائرة منعدمة الجاذبية في بعض مراحل رحلتها، لتدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، إذ لعبت على ارتفاع 20.230 قدماً (6166.1 متراً).

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شارك في المباراة لاعب كرة القدم البرتغالي السابق، لويس فيغو، إلى جانب مجموعة من الهواة من مختلف أنحاء العالم.

قُسّم اللاعبون إلى فريقين، 4 في كل فريق، وهم بين مئات تقدموا للمشاركة في مسابقة أُطلقت في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشرف على عملية تحقيق الرقم القياسي أحد حكام موسوعة غينيس للأرقام القياسية المعتمدين، بمشاركة 2 من المراقبين المسؤولين عن ضبط التوقيت.

واستعرض لويس فيغو خلال المباراة مهاراته بالكرة على أرضية ملعب جرى تصميمه خصيصاً داخل الطائرة، وبلغت مساحته 75 متراً مربعاً.







وعلق لويس فيغو على هذه التجربة قائلاً: "كرة القدم هي لعبة تتجاوز الحدود، وتوحّد الناس حول العالم. لقد شاركت في كثير من المنافسات في ملاعب مشحونة بالأجواء الملتهبة والعواطف الجياشة، التي تتجاوز الثقافات والجنسيات".