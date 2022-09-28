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رياضة

غضب برازيلي بعد واقعة الموز في مباراة تونس.. وفيديو يرصد الحادثة

Lebanon 24
28-09-2022 | 16:00
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أدان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ما تعرض له نجم المنتخب، ريتشارليسون، ووصفه بـ "التمييز العنصري" و"الحلقة الأخرى من العنصرية في كرة القدم".

وخلال احتفاله بالهدف الذي وقعه ضد منتخب تونس، ضمن لقاء ودي جمع بينهما على ملعب حديقة الأمراء، في باريس، ألقى أحد المناصرين بقشور موز على اللاعب البرازيلي، وهو ما أثار موجة من الانتقادات على الشبكات الاجتماعية والوسط الرياضي.
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وقبل بدء المباراة، أخذ لاعبو " السيليساو" صورة تذكارية مع لافتة مناهضة للعنصرية كتب عليها "من دون لاعبينا السود، لن يكون لدينا نجوم على قمصاننا".
 
وفي بيانه الذي نشره على تويتر، ندد الاتحاد البرازيلي للكرة بما تعرض له ريتشارليسون، وطالب بمعاقبة المسؤول عن هذا العمل.
 
وجاء في البيان: "بعد الهدف الثاني للبرازيل، تم إلقاء موزة على ريتشارليسون.. الاتحاد البرازيلي يؤكد موقفه ضد التمييز وينبذ بشدة حلقة أخرى من العنصرية في كرة القدم" ثم تابع "سواء داخل الملعب أو خارجه، لا يمكن التسامح مع مثل هذه المواقف".
 
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