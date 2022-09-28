تعادل لبنان وتايوان في كأس آسيا لكرة الصالات

تعادل لبنان وتايوان 1 – 1، في المباراة التي اجريت بينهما مساء الأربعاء، في قاعة سعد العبدالله السالم الصباح بالكويت، في الدور الاول من بطولة آسيا لكرة الصالات.



وسجل هدف التعادل للبنان حسن حمود في الشوط الاول.

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