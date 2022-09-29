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رياضة

لحظة إصابة حارس مرمى أثناء "مباراة كلاسيكو" بالألعاب النارية (فيديو)

Lebanon 24
29-09-2022 | 02:00
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شهدت مباراة "كلاسيكو" في شيلي بين يونيفرسيداد كاتوليكا ويونيفرسيداد دي شيلي أحداث شغب مؤسفة، حيث أصيب حارس مرمى الأخير مارتن بارا إثر إلقاء الجماهير الغاضبة ألعابا نارية عليه.

 

وحسب تقارير صحفية محلية، نقل بارا إلى المستشفى بعد إصابته بـ"صدمة صوتية حادة، بينما أوقف الحكم المباراة التي جمعت الفريقين في إياب ربع نهائي كأس شيلي، بسبب عدم ضمان سلامة اللاعبين".

 
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وأكد نادي يونيفرسيداد دي شيلي إن الحارس خضع للفحص، حيث قال الأطباء إنه تعرض لصدمة صوتية حادة، وسيقضي الليلة في المستشفى.

 

وأضاف في بيان على حسابه بموقع "تويتر": "سيخضع الحارس لفحص الأذن لتحديد خطورة إصابته".

 

بدوره، دان الاتحاد الشيلي لكرة القدم أعمال العنف التي وقعت في المباراة، و"حالت دون التطور الطبيعي للمشهد الرياضي".

 

وأضاف: "سيسلم ملف المباراة وغيره من الأدلة التي نجمعها إلى المحكمة التأديبية المستقلة ومكتب المدعي العام، حتى يمكن معاقبة المسؤولين".

 

كما أعلن الاتحاد أنه سيعقد اجتماعا اليوم لتحليل ما حدث، واتخاذ قرار بشأن المباراة.

المصدر: سكاي نيوز

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