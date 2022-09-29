خطأ أم توقع.. "غوغل" يكشف طرفي نهائي كأس العالم!

كشف محرك البحث "غوغل" عن الطرفين اللذين سيلعبان في المباراة النهائية لكأس العالم بكرة القدم على ملعب "لوسيل" في قطر.

وعرض "غوغل" لساعات قليلة، اسمي الفريقين اللذين سيخوضان المباراة النهائية يوم 18 تشرين الثاني القادم بكأس العالم، وهما فرنسا والبرازيل.

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وأثار منشور "غوغل" تساؤلات كثير من المستخدمين عن سبب عرض اسمي البرازيل وفرنسا، حيث ذهب البعض إلى اعتبار ما حدث مجرد خطأ تقني، بينما قال آخرون إن السبب يرجع إلى استعراض محرك البحث قدراته في التنبؤ.

وأكدت صحيفة "آس" الاسبانية أن "غوغل" عدّل منشوره بعد فترة قصيرة، تاركا عشاق منتخبي "الديوك" و"راقصي السامبا" في تساؤل بشأن إمكانية تحقق ذلك التنبؤ.

وإن صدقت توقعات "غوغل" فستكون المباراة النهائية بين فرنسا والبرازيل نسخة من نهائي كأس العالم 1998، والتي انتهت بتتويج "الديوك" باللقب لأول مرة في مسيرته.

وسيلعب المنتخب الفرنسي في كأس العالم بقطر بمجموعة تضم كلا من أستراليا والدنمارك وتونس، في حين ستواجه البرازيل كلا من صربيا وسويسرا والكاميرون.