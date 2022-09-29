Advertisement

رياضة

خطأ أم توقع.. "غوغل" يكشف طرفي نهائي كأس العالم!

Lebanon 24
29-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-995253-638000303457145076.jpg
Doc-P-995253-638000303457145076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف محرك البحث "غوغل" عن الطرفين اللذين سيلعبان في المباراة النهائية لكأس العالم بكرة القدم على ملعب "لوسيل" في قطر.

 

وعرض "غوغل" لساعات قليلة، اسمي الفريقين اللذين سيخوضان المباراة النهائية يوم 18 تشرين الثاني القادم بكأس العالم، وهما فرنسا والبرازيل.

Advertisement
صورة

 

وأثار منشور "غوغل" تساؤلات كثير من المستخدمين عن سبب عرض اسمي البرازيل وفرنسا، حيث ذهب البعض إلى اعتبار ما حدث مجرد خطأ تقني، بينما قال آخرون إن السبب يرجع إلى استعراض محرك البحث قدراته في التنبؤ.

 

وأكدت صحيفة "آس" الاسبانية أن "غوغل" عدّل منشوره بعد فترة قصيرة، تاركا عشاق منتخبي "الديوك" و"راقصي السامبا" في تساؤل بشأن إمكانية تحقق ذلك التنبؤ.

 

وإن صدقت توقعات "غوغل" فستكون المباراة النهائية بين فرنسا والبرازيل نسخة من نهائي كأس العالم 1998، والتي انتهت بتتويج "الديوك" باللقب لأول مرة في مسيرته.

 

وسيلعب المنتخب الفرنسي في كأس العالم بقطر بمجموعة تضم كلا من أستراليا والدنمارك وتونس، في حين ستواجه البرازيل كلا من صربيا وسويسرا والكاميرون.

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-09-29
07:37 | 2022-09-29
02:00 | 2022-09-29
16:45 | 2022-09-28
16:00 | 2022-09-28
14:00 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website