Advertisement

رياضة

بعد اصابته.. هل يلحق لوكا مودريتش بالكلاسيكو؟

Lebanon 24
29-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-995259-638000309010185263.jpg
Doc-P-995259-638000309010185263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت بعض الصحف أن لأمير الكرواتي لوكا مودريتش يعاني من مشكلة عضلية بسبب مشاركته في مواجهات كرواتيا في التوقف الدولي.

 

كذلك قال "جوزيه لويس سانشيز" مراسل برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير إن لاعب الملكي قد تعرض بالفعل إلى إصابة عضلية.

 

وأضاف لويس أن الأمير الكرواتي قد يتغيب عن مواجهتي أوساسونا وخيتافي بالدوري المحلي وشاختار دونيتسك في دوري الأبطال. حيث قد تصل مدة غياب مورديتش عن الملاعب إلى 10 أيام، وهي الفترة التي تحدث فيها تلك المواجهات الهامة.

 

لكن المراسل قد أكد أن هذه الإصابة لن تؤثر على مشاركة لوكا في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة.

 

وتأتي تلك الأحداث مع تعرض بعض الأسماء في برشلونة لإصابات ستحرمهم من المشاركة في الكلاسيكو.

 

حيث أصيب رونالد أراوخو وجول كوندي من خط الدفاع، فيما تعرض الثنائي الهولندي ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج أيضًا لمشاكل عضلية.

 

وتم تأكيد غياب الثنائي الدفاعي عن مواجهة الكلاسيكو فيما يظل موقف الثنائي الهولندي معلقًا لحين صدور بيان رسمي جديد يوضح مدة فترة الغياب.

 

جدير بالذكر أن مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستكون يوم الأحد 16 تشرين او على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

 
Advertisement
 
المصدر: جول
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-09-29
14:00 | 2022-09-29
13:06 | 2022-09-29
11:00 | 2022-09-29
07:37 | 2022-09-29
05:00 | 2022-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website