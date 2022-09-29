بعد اصابته.. هل يلحق لوكا مودريتش بالكلاسيكو؟

كشفت بعض الصحف أن لأمير الكرواتي لوكا مودريتش يعاني من مشكلة عضلية بسبب مشاركته في مواجهات كرواتيا في التوقف الدولي.

كذلك قال "جوزيه لويس سانشيز" مراسل برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير إن لاعب الملكي قد تعرض بالفعل إلى إصابة عضلية.

وأضاف لويس أن الأمير الكرواتي قد يتغيب عن مواجهتي أوساسونا وخيتافي بالدوري المحلي وشاختار دونيتسك في دوري الأبطال. حيث قد تصل مدة غياب مورديتش عن الملاعب إلى 10 أيام، وهي الفترة التي تحدث فيها تلك المواجهات الهامة.

لكن المراسل قد أكد أن هذه الإصابة لن تؤثر على مشاركة لوكا في لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة.

وتأتي تلك الأحداث مع تعرض بعض الأسماء في برشلونة لإصابات ستحرمهم من المشاركة في الكلاسيكو.

حيث أصيب رونالد أراوخو وجول كوندي من خط الدفاع، فيما تعرض الثنائي الهولندي ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج أيضًا لمشاكل عضلية.

وتم تأكيد غياب الثنائي الدفاعي عن مواجهة الكلاسيكو فيما يظل موقف الثنائي الهولندي معلقًا لحين صدور بيان رسمي جديد يوضح مدة فترة الغياب.

جدير بالذكر أن مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستكون يوم الأحد 16 تشرين او على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

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المصدر: جول