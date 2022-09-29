ميسي: الفريق الفائز في دوري الأبطال ليس الأفضل دائمًا

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كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده ونجم باريس سان جيرمان، أن الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا لا يكون الأفضل في المسابقة دائمًا، وأكد أن هدف النادي الفرنسي واضح خلال الموسم الحالي بالتتويج بالبطولة القارية.وتحدث ميسي للقناة المكسيكية "TUDN" قائلًا: الإقصاء كان صعبًا من ريال مدريد بالموسم الماضي، لأننا لعبنا مباراتين رائعتين أمامه، لكن التفاصيل الصغيرة هي من حسمت التأهل.وتابع: هذا الموسم ليس سهلًا بسبب إقامة كأس العالم، لكن هدفنا في باريس سان جيرمان واضح جدًا، الفوز بدوري أبطال أوروبا.