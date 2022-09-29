26
o
بيروت
26
o
طرابلس
6
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
5
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
شقيقة رونالدو تهاجم الجماهير البرتغالية: "يبصقون في الطبق الذي يأكلونه منه"
Lebanon 24
29-09-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دافعت كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وقائد منتخب البرتغال، عن شقيقها بعد تعرضه لحملة انتقادات قاسية من الجمهور البرتغالي.
وجاء ذلك عقب خسارة البرتغال أمام إسبانيا وفشلها في التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.
Advertisement
وطالب العديد من المشجعين بعدم زج رونالدو في تشكيلة البرتغال الأساسية.
وكتبت كاتيا، على حسابها بشبكة "إنستغرام": "رونالدو لديه عائلته ومن يحبونه يقفون بجانبه، وسيبقون بجانبه دائما مهما حدث".
وأضافت: "ما يحدث في الوقت الحالي لا يفاجئني على الإطلاق. إن البرتغاليين يبصقون في الطبق الذي يأكلونه منه، لطالما كان الأمر كذلك".
وتابعت شقيقة رونالدو: "لهذا السبب يزعجهم أن يظهر شخص ما ويغير العقليات.. أنا معك دائما يا ملكي".
واختتمت: "من الضروري تقديم مساعدة للذين قدموا المساعدة دائما للبرتغال. لكن البرتغاليين مرضى وتافهون وبلا روح وأغبياء وناكرين للجميل.. دائما ناكرين للجميل.. هذا الرجل ليس هناك من يساعده".
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة "مُشفّرة" من برّي.. هكذا كُشف مضمونها!
Lebanon 24
رسالة "مُشفّرة" من برّي.. هكذا كُشف مضمونها!
04:00 | 2022-09-29
29/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة الدولار تشتد ومساع واجتماعات لتطويق التداعيات
Lebanon 24
عاصفة الدولار تشتد ومساع واجتماعات لتطويق التداعيات
22:10 | 2022-09-28
28/09/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-29
29/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
01:51 | 2022-09-29
29/09/2022 01:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار الـ 15 ألف ليرة.. ماذا سيتغير؟
Lebanon 24
دولار الـ 15 ألف ليرة.. ماذا سيتغير؟
01:15 | 2022-09-29
29/09/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-09-29
400 مليون يورو.. والنتيجة صدام بين نيمار ومبابي
13:06 | 2022-09-29
مشجع حاول تقليد احتفال كريستيانو بالأهداف فدخل إلى المستشفى... (فيديو)
11:00 | 2022-09-29
ميسي: الفريق الفائز في دوري الأبطال ليس الأفضل دائمًا
08:00 | 2022-09-29
بعد اصابته.. هل يلحق لوكا مودريتش بالكلاسيكو؟
07:37 | 2022-09-29
نديم توفي أثناء ممارسته هواية السباحة... ارتطم بالصخور وغرق! (صور)
05:00 | 2022-09-29
خطأ أم توقع.. "غوغل" يكشف طرفي نهائي كأس العالم!
فيديو
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
12:30 | 2022-09-29
29/09/2022 23:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
23:33 | 2022-09-28
29/09/2022 23:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
29/09/2022 23:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact