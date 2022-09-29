شقيقة رونالدو تهاجم الجماهير البرتغالية: "يبصقون في الطبق الذي يأكلونه منه"

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دافعت كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وقائد منتخب البرتغال، عن شقيقها بعد تعرضه لحملة انتقادات قاسية من الجمهور البرتغالي.وجاء ذلك عقب خسارة البرتغال أمام إسبانيا وفشلها في التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.وطالب العديد من المشجعين بعدم زج رونالدو في تشكيلة البرتغال الأساسية.وكتبت كاتيا، على حسابها بشبكة "إنستغرام": "رونالدو لديه عائلته ومن يحبونه يقفون بجانبه، وسيبقون بجانبه دائما مهما حدث".وأضافت: "ما يحدث في الوقت الحالي لا يفاجئني على الإطلاق. إن البرتغاليين يبصقون في الطبق الذي يأكلونه منه، لطالما كان الأمر كذلك".وتابعت شقيقة رونالدو: "لهذا السبب يزعجهم أن يظهر شخص ما ويغير العقليات.. أنا معك دائما يا ملكي".واختتمت: "من الضروري تقديم مساعدة للذين قدموا المساعدة دائما للبرتغال. لكن البرتغاليين مرضى وتافهون وبلا روح وأغبياء وناكرين للجميل.. دائما ناكرين للجميل.. هذا الرجل ليس هناك من يساعده".