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رياضة

نديم توفي أثناء ممارسته هواية السباحة... ارتطم بالصخور وغرق! (صور)

Lebanon 24
29-09-2022 | 07:37
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في حادثة مأساوية، لقي السباح الفلسطيني الدولي نديم عوينة، مصرعه اليوم الخميس، في خليج العقبة جنوب الأردن.

وتوفي عوينة البالغ من العمر 21 عاماً غرقاً بعد ارتطامه بالصخور خلال السباحة في منطقة غير مخصصة للغوص.
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من جهته، أوضح مصدر أمني أردني مسؤول أن الشاب تعرض للغرق في بحر العقبة، حيث جرى إسعافه وعندما وصل المستشفى كان قد فارق الحياة، حيث فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً في الحادثة.

في موازاة ذلك، أكد أصدقاء وأقارب السباح أن الاخير كان في رحلة مع أصدقائه للعقبة، حيث تعرض أثناء الرحلة لحادث أودى بحياته.

وذكروا أنه كان يمارس نشاط القفز من مكان غير مخصص للغوص، فتعرض لحادث ارتطام بالصخور أودى بحياته.

يذكر أن الراحل طالب جامعي من مواليد 2002، وهو بطل سباحة يمثل فلسطين في المحافل الدولية، حصد عدداً من الجوائز والميداليات.
 
 
(العربية)

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