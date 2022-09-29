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رياضة
400 مليون يورو.. والنتيجة صدام بين نيمار ومبابي
Lebanon 24
29-09-2022
|
16:00
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اعترف المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، لويس كامبوس، بارتكاب خطأ في الماضي بالتعاقد مع لاعبين في نفس المركز، وعدم رضاه عن فترة الانتقالات.
وقال كامبوس في مقابلة مع قناة "RMC" سبورت الفرنسية: "لقد ارتكبنا خطأ في الماضي بالتعاقد مع لاعبين في نفس المركز، ولست راضيا عن فترة الانتقالات، لأن هناك مراكز بحاجة لتدعيم، بينما مراكز أخرى تعاني من تداخل بين اللاعبين".
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وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أن لويس كامبوس، اعتبر التعاقد مع البرازيلي نيمار والفرنسي كليان مبابي مقابل 400 مليون يورو، في صيف 2017، كان فكرة سيئة، في ظل تفضيل الثنائي اللعب على الجهة اليسرى.
وأضافت أن التصريحات الأخيرة لكامبوس، تؤكد أيضا الصدام بين مبابي ونيمار داخل أرض الملعب، وتشير أيضا للمشكلة الأخرى بشأن حارسي المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس والإيطالي جيانلويجي دوناروما.
ولفتت "ليكيب" إلى أنه رغم قول لويس كامبوس إن نيمار لم يكن معروضا للبيع صيف العام الجاري، إلا أن إدارة بي إس جي فتحت الباب للاستغناء عنه بالفعل بعد تجديد عقد كيليان مبابي.
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