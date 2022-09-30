مغامرة بلايلي في فرنسا تنتهي رسمياً.. والسبب؟

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أعلن نادي بريست الفرنسي فسخ عقد نجمه الجزائري يوسف بلايلي، بعد أقل من عام على انتقاله للفريق المنافس بالدوري الفرنسي.وأكد النادي فسخ عقد بلايلي، بطلب من اللاعب، وهو ما مثل مفاجئة خاصة وأن اللاعب خاض 6 مباريات من أصل 8 في الدوري هذا الموسم.وقال بريست في بيان: "تم الموافقة على إنهاء التعاقد مع يوسف بلايلي بناء على طلبه. اللاعب يشعر بالتعب لكونه بعيدا عن عائلته وكان من الصعب أن يواصل السير على هذا الطريق".وكانت بعض التقارير قد أشارت مؤخرا إلى إتجاه بريست لفسخ التعاقد مع بلايلي بسبب سلوكيات اللاعب خلال الفترة الأخيرة.ولم يعتمد الفريق على اللاعب في آخر لقاءين، أمام باريس سان جرمان وأجاكسيو، مما يعني أن المدرب ميشيل دير زكاريان قد يكون فقد الثقة باللاعب الجزائري.