رسمياً.. قطر تستضيف كأس آسيا تحت 23 عاماً

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، استضافة قطر لمنافسات كأس آسيا تحت 23 عاما لعام 2024.



وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: "اختارت لجنة مسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر، الدولة المضيفة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2024، في اجتماعها الخامس الذي عقد في كوالالمبور، ماليزيا".

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واوضح البيان انه "بعد عملية تقييم شاملة للعطاءات بالإضافة إلى التقييم العام للمخاطر على الإنجازات الرئيسية الموضحة في التقرير اللاحق، تم اختيار قطر - التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 من قبل اللجنة من بين مقدمي الطلبات، بما في ذلك إيران والسعودية والإمارات وأوزبكستان".



وافقت اللجنة الصحية في الاتحاد الآسيوي على توصية اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بوقف تشغيل القواعد الخاصة المطبقة على مسابقات الاتحاد الآسيوي خلال جائحة Covid-19 اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا. وفي الوقت نفسه أقر أعضاء اللجنة أيضًا بالتحديات التي تواجهها العديد من الأندية المشاركة، والتي تواصل التنقل عبر التعقيدات المختلفة التي تسببها الوباء.



وأضاف: "وبهذه الروح، أدركت اللجنة أن انسحاب الأندية الصينية - Changchun Yatai FC وShanghai Port FC - من دوري أبطال آسيا 2022 كان نتيجة حالات قاهرة.. وبالمثل في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022، تم الاعتراف أيضًا بانسحاب ناديين من ميانمار - شان يونايتد إف سي وهانثاروادي يونايتد ، وكذلك MUST CPK من ماكاو - كان نتيجة حالات قاهرة، كما كان انسحاب ماكاو من تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة وتحت 17 سنة 2023".



وتابع: "كما وافقت اللجنة على اقتراح اعتماد نهج ثابت في مواءمة بطولات الاتحاد الآسيوي الأخرى مع كأس آسيا فيما يتعلق بإلغاء الإنذارات الفردية (التي لم تسفر عن طرد) من مرحلة التصفيات. هذا يعني أن مثل هذه الإنذارات لن يتم نقلها إلى مرحلة النهائيات من أجل ضمان التوازن لجميع الفرق في النهائيات".



وختم: "وقد انعكس هذا النهج في لوائح المنافسة المحدثة لكأس آسيا تحت 20 سنة 2023 وكأس آسيا تحت 17 سنة 2023، مع تحديث لوائح المسابقات الأخرى في الوقت المناسب. ويجب أن يتم التصديق على جميع القرارات من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتصبح سارية المفعول".