رودريك ابراهيم عزز رقمه المحلي في بطولة العالم للتجديف

شارك رودريك ابراهيم من المديرية العامة للأمن العام في بطولة العالم للتجديف التي أقيمت في مدينة راسيس التشيكية، بدعم من الاتحاد الدولي للتجديف الذي قدم له الإقامة وإيجار المركب ورسم المشاركة في البطولة.

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وكان سبق ذلك إنخراطه في معسكر تدريب بإشراف الإتحاد الدولي للعبة أيضا.



وتمكن اللاعب ابراهيم من تعزيز رقمه بعد عدة سباقات شارك فيها، وسجل 31: 8 دقائق في مسافة 2000 متر. كما حاز تقدير مدير الاتحاد الدولي فانسان غايارد ومديرة مركز التدريب والتطوير في الاتحاد الدولي دانييلا غوميز.