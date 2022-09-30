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رياضة

وفاة لاعب كرة قدم عربي بعد معاناة مع المرض

Lebanon 24
30-09-2022 | 08:07
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هز خبر وفاة اللاعب السعودي خالد الزيلعي، الشارع الرياضي السعودي، وسارعت أندية السعودية بتقديم العزاء للاعب الدولي السابق.

وجاءت وفاة لاعب نادي النصر وأبها والمنتخب السعودي السابق، إثر معاناته من مرض التصلب الجانبي الضموري.
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ونعى العديد من جماهير نادي النصر السعودي ومحبي الكرة السعودية وفاة اللاعب السابق.
 
الراحل خالد الزيلعي


وتدهورت الحالة الصحية لخالد الزيلعي، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بسبب معاناته من مرض التصلب الجانبي الضموري، حيث دخل في غيبوبة مؤخرا.
 

وكان خالد الزيلعي يعاني من نفس المرض الذي يعاني منه حاليا مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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