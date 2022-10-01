"كاف" يجرد غينيا من استضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 ‏

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، تجريد غينيا من ‏استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2025.‏

وأوضح موتسيبي في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الغينية كوناكري، أن "سبب تجريد غينيا من استضافة البطولة الكروية، هو أن بنيتها التحتية ليست جاهزة بعد"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

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وقال: "لسنا مستعدين حتى الآن في غينيا.. وعلينا إعادة فتح عملية السماح للدول المضيفة المرتقبة بتقديم عطاء لاستضافة البطولة".

وكشف أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اتخذ في الواقع في شهر تموز. وقال: "لقد أصررت على عدم نشر هذه الرسالة على الملأ، وكان يجب أن أحضر شخصيا إلى هنا".