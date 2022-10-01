رقم قياسي جديد ينتظر جدار برشلونة في الدوري

ينتظر جماهير برشلونة مباراة فريقهم ، الضيف الثقيل أمام ريال مايوركا، اليوم السبت، في الأسبوع السابع من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتألق الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي يقترب من كسر سجله الشخصي مع الفريق في "الليجا".

Advertisement



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، نجح تير شتيجن في الحفاظ على شباكه نظيفة في أربع مباريات متتالية في الدوري الإسباني، وكان أمام فرق بلد الوليد وإشبيلية وكاديز وإلتشي، وهو ما جعل برشلونة الفريق الذي استقبل أقل عدد من الأهداف في المسابقة هذا الموسم.



وأضافت أن الحارس الألماني يريد معادلة إنجازه في موسم 2019/2020 عندما لم تهتز شباكه أي هدف في خمس مباريات متتالية، بمجموع 500 دقيقة، كانت في مواجهات الفريق الكتالوني ضد ريال سوسيداد، مايوركا وليجانيس وإشبيلية وأتلتيك بلباو.



ونجح تير شتيجن في الحفاظ على شباكه نظيفة هذا الموسم لمدة 444 دقيقة، حيث سجل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك الهدف الأخير الذي استقبله شباكه في مباراة ريال سوسيداد في الجولة الثانية ، وبالتالي يحتاج إلى 56 دقيقة أخرى من أجل تحطيم رقمه القياسي.





كذلك، يتمتع حارس مرمى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني السابق بسجل مميز في ريال مايوركا، حيث لعب مباراتين هناك وخرج بشباك نظيفة ، بعد فوز البلوجرانا في اللقاء الأول لموسم 2019/2020 بنتيجة 4-0 ، والثانية في الموسم الماضي بهدف نظيف.

المصدر: فوت هوستازي