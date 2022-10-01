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رياضة

المغرب.. تذاكر طيران بأسعار مخفضة لحضور المونديال

Lebanon 24
01-10-2022 | 11:00
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لتشجيع الجماهير المغربية على التنقل إلى قطر ومساندة المنتخب المغربي في مبارياته بكأس العالم، أعلنت وزارة التربية الوطنية والرياضة، الخميس، عن تخصيص رحلات جوية بأسعار تفضيلية للمشجعين المغاربة.

وفي إطار اتفاقية مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، ستوفر وزارة الرياضة الدعم لشركة الخطوط الملكية للطيران، لتحديد سعر التذكرة إلى قطر في 5 آلاف درهم مغربي، حوالي 450 دولار، ذهابا وإيابا، حسب بلاغ للوزارة المغربية.
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وستنظم شركة الخطوط الجوية بالمغرب، رحلات يومية إضافية بين الدار البيضاء والدوحة، ذات طاقة استيعابية تصل إلى 3000 مقعد، خلال فترة إجراء مباريات الدور الأول لنهائيات كأس العالم، بين 20 تشرين الثاني و4 كانون الأول. 

ورهنت شركة الطيران المغربية الاستفادة من هذا العرض بالتوفر على تذاكر الولوج إلى المباريات، موضحة أنها ستطرح التذاكر للبيع خلال الأيام القادمة عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية.
 
وتأتي العروض الجديدة بعد توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وشركة الخطوط الملكية المغربية.

في هذا السياق، قال وزير الرياضة المغربي، شكيب بنموسى، إن هذه الاتفاقية "تستجيب لانتظارات الراغبين في التنقل لقطر وستمكن من تسهيل التنقل والترتيبات لتسجيل أكبر عدد من المشجعين والتوقيع على حضور جماهيري كبير في مباريات الفريق الوطني، بفضل رحلات يومية ورحلات خاصة بالمباريات التي تخوضها النخبة الوطني"، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويشارك المغرب في منافسات مونديال قطر 2022، للمرة الثانية تواليا بعد حضوره في كأس العالم بروسيا سنة 2018، وللمرة السادسة في تاريخه.
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