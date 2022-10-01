المغرب.. تذاكر طيران بأسعار مخفضة لحضور المونديال

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لتشجيع الجماهير المغربية على التنقل إلى قطر ومساندة المنتخب المغربي في مبارياته بكأس العالم، أعلنت وزارة التربية الوطنية والرياضة، الخميس، عن تخصيص رحلات جوية بأسعار تفضيلية للمشجعين المغاربة.وفي إطار اتفاقية مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، ستوفر وزارة الرياضة الدعم لشركة الخطوط الملكية للطيران، لتحديد سعر التذكرة إلى قطر في 5 آلاف درهم مغربي، حوالي 450 دولار، ذهابا وإيابا، حسب بلاغ للوزارة المغربية.وستنظم شركة الخطوط الجوية بالمغرب، رحلات يومية إضافية بين الدار البيضاء والدوحة، ذات طاقة استيعابية تصل إلى 3000 مقعد، خلال فترة إجراء مباريات الدور الأول لنهائيات كأس العالم، بين 20 تشرين الثاني و4 كانون الأول.ورهنت شركة الطيران المغربية الاستفادة من هذا العرض بالتوفر على تذاكر الولوج إلى المباريات، موضحة أنها ستطرح التذاكر للبيع خلال الأيام القادمة عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية.