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رياضة
المغرب يعتزم الترشح لاستضافة كأس إفريقيا 2025
Lebanon 24
01-10-2022
|
23:00
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ذكرت تقارير صحفية في المغرب، نقلا عن مسؤول في اتحاد كرة القدم، يوم السبت، أن المملكة تنوي تقديم ترشيحها لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم المرتقبة في سنة 2025.
وتأتي خطوة المغرب بعدما سحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التنظيم من غينيا، على إثر ما اعْتُبر "عدم جاهزية" لاحتضان العرس الإفريقي.
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ونقل موقع "هسبورت" المغربي عن مصدر وصفه بـ"المسؤول" في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (اتحاد الكرة)، أن المغرب يعتزم تقديم ترشيحه لتنظيم هذه النسخة من مسابقة كأس إفريقيا للأمم.
وتابعت مصادر الموقع أن حظوظ المغرب وافرة لنيل تنظيم النسخة بعد القادمة من الكان، نظرا لجملة من الاعتبارات التي تصب في مصلحة الملف المغربي.
في غضون ذلك، جرى سحب الحدث الرياضي من غينيا، بسبب ما تشهده البلاد من احتجاجات تتخلّلها أعمال عنف.
وتندد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان بما تقول إنها "تجاوزات" ترتكبها قوات الأمن في غينيا وبإفلات الضالعين فيها من العقاب.
وتشهد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا صدامات متكرّرة بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجّون على مهلة الثلاث سنوات التي حدّدها المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويقود غينيا مجلس عسكري يرأسه الكولونيل مامادي دومبويا منذ انقلاب أطاح بالرئيس ألفا كوندي في أيلول 2021.
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