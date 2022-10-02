ميار شريف... أول مصرية تفوز ببطولة بارما للتنس

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أصبحت ميار شريف أول مصرية تفوز بإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بفوزها على المصنفة الأولى ماريا سكاري بنتيجة 7-5 و6-3 في بطولة بارما المفتوحة للسيدات يوم السبت.وإلى جانب حصولها على أول ألقابها في مسيرتها، حققت ميار شريف أيضا فوزها الأول على واحدة من المصنفات العشر الأوائل على مستوى العالم.وكان على ميار المصنفة 74 على مستوى العالم أن تفوز في مباراتي يوم السبت، حيث تغلبت في الأولى على المصنفة السادسة آنا بوغدان بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4 في نصف النهائي، والتي تم تأجيلها ليوم واحد بسبب الأمطار.وفازت سكاري المصنفة السابعة عالميا على دانكا كوفينيتش بنتيجة 7-5 و6-2 في الدور قبل النهائي يوم السبت.