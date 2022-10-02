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رياضة

ميار شريف... أول مصرية تفوز ببطولة بارما للتنس

Lebanon 24
02-10-2022 | 02:00
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أصبحت ميار شريف أول مصرية تفوز بإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بفوزها على المصنفة الأولى ماريا سكاري بنتيجة 7-5 و6-3 في بطولة بارما المفتوحة للسيدات يوم السبت.

وإلى جانب حصولها على أول ألقابها في مسيرتها، حققت ميار شريف أيضا فوزها الأول على واحدة من المصنفات العشر الأوائل على مستوى العالم.
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وكان على ميار المصنفة 74 على مستوى العالم أن تفوز في مباراتي يوم السبت، حيث تغلبت في الأولى على المصنفة السادسة آنا بوغدان بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4 في نصف النهائي، والتي تم تأجيلها ليوم واحد بسبب الأمطار.

وفازت سكاري المصنفة السابعة عالميا على دانكا كوفينيتش بنتيجة 7-5 و6-2 في الدور قبل النهائي يوم السبت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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