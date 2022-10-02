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رياضة

أمم إفريقيا للمحليين... قرعة في المتناول للجزائر والمغرب

Lebanon 24
02-10-2022 | 05:00
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أوقعت قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم 2023 الجزائر المضيفة وجارها المغرب حامل اللقب في مجموعتين في المتناول.

وجاءت الجزائر التي تستضيف البطولة الخاصة باللاعبين الذين يخوضون غمار الدوريات المحلية في بلدانهم بالقارة السمراء، في المجموعة الأولى إلى جانب ليبيا جارتها بطلة النسخة الثالثة 2014 في جنوب إفريقيا، إثيوبيا وموزامبيق.
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في المقابل، أوقعت القرعة المغرب، بطل النسختين الأخيرتين 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون، في المجموعة الثالثة إلى جانب السودان، ثالث النسخة الثانية على أرضه عام 2011، وغانا، وصيفة النسختين الأولى 2009 في ساحل العاج والثالثة 2014 في جنوب إفريقيا، ومدغشقر.

وجاء الممثل العربي الخامس موريتانيا في المجموعة الرابعة الى جانب مالي، وصيفة نسختي 2016 في رواندا و2020 في الكاميرون، وأنغولا، وصيفة نسخة 2011 في السودان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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