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رياضة

ميلان يفوز على إمبولي في "الدقائق الأخيرة"

Lebanon 24
02-10-2022 | 08:00
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فاز ميلان 3-1 على إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما سجل الفريقان ثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني يوم السبت.

وبدأ ميلان المباراة بقوة وكان يأمل في حسم المواجهة بشكل مبكر وواصل الضغط دون أن يهز الشباك في الشوط الأول بفضل تألق الحارس جوليلمو فيكاريو وليس بسبب قلة الفرص.
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وتعرض فريق المدرب ستيفانو بيولي لضربة عندما خرج الجناح أليكسيس سالميكرز مصابا في الدقيقة 33، وبعد ثلاث دقائق خرج الظهير الأيمن دافيدي كالابريا محمولا على محفة بسبب كدمة قوية.

وافتتح أنتي ريبيتش التسجيل بعدما قابل تمريرة رائعة من رافائيل لياو، وهز الشباك بقوة من مدى قريب في الدقيقة 79.

وأدرك نديم بايرامي التعادل لإمبولي في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من ركلة حرة، وسط سعادة صاخبة من مشجعي أصحاب الأرض في ظل اعتقادهم أن الفريق قد انتزع نقطة التعادل.

لكن فودي بالو-توري قلب الأمور بعد دقيقتين حيث وضع الكرة برأسه داخل مرمى فيكاريو بعد تمريرة بالرأس من رادي كرونيتش.

واختتم لياو الليلة بتسجيل الهدف الثالث لميلان في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق تسديدة من فوق فيكاريو.

وأصبح رصيد ميلان 17 نقطة من ثماني مباريات ويحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر، بينما يأتي إمبولي في المركز 14 برصيد سبع نقاط.
المصدر: العربية
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