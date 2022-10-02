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رياضة

رحلات ميسي تُهدّد البيئة... ما القصة؟

Lebanon 24
02-10-2022 | 11:00
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كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، أن طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخاصة قامت بـ 52 رحلة في ثلاثة أشهر فقط، وانبعث منها 1502 طن من ثاني أكسيد الكربون.

وبحسب الصحيفة فإن الطائرة قامت بـ 52 رحلة من 1 حزيران إلى 31 آب، 30 منها عابرة للقارات، و 14 كانت عبر المحيط الأطلسي، مما تسبب في مستويات عالية من انبعاثات الكربون في 3 أشهر فقط، بحسب التقرير الذي نشرته مجلة "ليكيب" الفرنسية.
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وفقا للحسابات، فإن رحلات ميسي بطائرته الخاصة نفثت غازات في الجو تعادل ما ينتجه مواطن فرنسي عادي في 150 عاما.
 
 
(سكاي نيوز)
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