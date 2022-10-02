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رياضة

ليفاندوفسكي يقود برشلونة للصدارة بهدف رائع

Lebanon 24
02-10-2022 | 14:00
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أنجز فريق برشلونة مهمته أمام ضيفه ريال مايوركا، بفوزه عليه بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بطريقة رائعة.
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وواصل فريق برشلونة سلسلة انتصاراته بتحقيق فوزه السادس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويعتلي صدارة الدوري، متجاوزا بفارق نقطة وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد قبل مباراته أمام ضيفه أوساسونا مساء الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

بينما توقف رصيد نادي ريال مايوركا عند 8 نقاط، ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، حتى الآن، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.
 
 
(روسيا اليوم)
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