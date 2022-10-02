مان سيتي يدك شباك يونايتد.. وهالاند يصنع الفارق

اكتسح مانشستر سيتي جاره مان يونايتد 6 - 3، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ".



وواصل إرلينغ هالاند التسجيل بغزارة وأحرز ثلاثة أهداف وصنع هدفين في قمة مانشستر.

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