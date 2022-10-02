ميلان يهزم إمبولي بثلاثية في الوقت بدل الضائع

Advertisement

فاز ميلان 3-1 على إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما سجل الفريقان ثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، السبت.وبدأ ميلان المباراة بقوة وكان يأمل في حسم المواجهة بشكل مبكر وواصل الضغط دون أن يهز الشباك في الشوط الأول بفضل تألق الحارس جوليلمو فيكاريو وليس بسبب قلة الفرص.وامتلك رافائيل لياو الفرصة وكان بوسعه منح التقدم بهدف لميلان بعد مرور تسع دقائق عن طريق تسديدة منخفضة قوية من داخل المنطقة، لكن الحارس فيكاريو تألق وأنقذ الكرة بقدميه.وتعرض فريق المدرب ستيفانو بيولي لضربة عندما خرج أليكسيس سالميكرز مصاباً في الدقيقة 33، وبعد ثلاث دقائق خرج الظهير الأيمن دافيدي كالابريا مصاباً بسبب كدمة قوية، وخرج أيضاً المدافع سيمون كير مصاباً في الدقيقة 73.وقال بيولي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا "يعاني كالابريا وكير من إصابتين عضليتين، وتبدو إصابة كالابريا أخطر. يبدو أن سالميكرز يعاني من إصابة في أربطة الركبة وسنرى نتيجة الفحوص".وأضاف "تحدث الإصابات على مدار الموسم، لكني محظوظ بامتلاك مجموعة كبيرة من اللاعبين الموهوبين الذين يتمتعون جميعاً بالسلوك الصحيح ويشعرون أنهم ضمن المشروع".