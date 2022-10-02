بنتيجة 0 - 9.. خسارة مُنتخب كرة الصالات أمام إيران في كأس آسيا

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ختم منتخب لبنان لكرة الصالات مشاركته في بطولة آسيا التي تستضيفها الكويت بخسارة قاسية أمام ايران حاملة اللقب 0- 9، وذلك في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في قاعة سعد العبدالله السالم في ختام الدور الاول.وانهى لبنان مشواره في المجموعة الثالثة بنقطة واحدة من تعادل مع تايوان، وخسارة ثانية امام اندونيسيا 2 -7.