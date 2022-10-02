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رياضة

بنتيجة 0 - 9.. خسارة مُنتخب كرة الصالات أمام إيران في كأس آسيا

Lebanon 24
02-10-2022 | 15:54
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ختم منتخب لبنان لكرة الصالات مشاركته في بطولة آسيا التي تستضيفها الكويت بخسارة قاسية أمام ايران حاملة اللقب 0- 9، وذلك في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم في قاعة سعد العبدالله السالم في ختام الدور الاول.
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وانهى لبنان مشواره في المجموعة الثالثة بنقطة واحدة من تعادل مع تايوان، وخسارة ثانية امام اندونيسيا 2 -7.
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