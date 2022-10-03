Advertisement

رياضة

أنشيلوتي "متفائل" رغم ضياع نقطتين

Lebanon 24
03-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-996527-638003765381047381.JPG
Doc-P-996527-638003765381047381.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي تفاؤله بإمكانية استفاقة فريقه سريعاً، بعد التعادل على أرضه أمام أوساسونا في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

وأفسد أوساسونا مسيرة الفريق الملكي المثالية (6 انتصارات في أول 6 مراحل)، بعدما خطف تعادلا مفاجئا بنتيجة 1-1 من ملعب "سانتياغو بيرنابيو".
Advertisement

وقال المدرب الإيطالي عقب اللقاء إن "المباراة شهدت إيقاعاً سريعاً. لم يكن يوما جيدا لكننا كنا نستحق الفوز"، حسب تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.

وأضاف: "هذه أشياء تحدث. لقد جئنا من بداية جيد جدا والآن سنبحث عن بداية أخرى"، مشيراً إلى أنه "عندما لا يفوز الفريق فلن يكون هذا وقتا سعيدا أبدا. التعادل يتركنا حزانى لكننا سنرد قريبا".

وبهذا التعادل، تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يمتلك العدد ذاته من النقاط.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-10-03
23:00 | 2022-10-02
16:00 | 2022-10-02
15:54 | 2022-10-02
15:00 | 2022-10-02
14:00 | 2022-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website