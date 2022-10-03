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رياضة
أنشيلوتي "متفائل" رغم ضياع نقطتين
Lebanon 24
03-10-2022
|
02:00
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أبدى المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي تفاؤله بإمكانية استفاقة فريقه سريعاً، بعد التعادل على أرضه أمام أوساسونا في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.
وأفسد أوساسونا مسيرة الفريق الملكي المثالية (6 انتصارات في أول 6 مراحل)، بعدما خطف تعادلا مفاجئا بنتيجة 1-1 من ملعب "سانتياغو بيرنابيو".
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وقال المدرب الإيطالي عقب اللقاء إن "المباراة شهدت إيقاعاً سريعاً. لم يكن يوما جيدا لكننا كنا نستحق الفوز"، حسب تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.
وأضاف: "هذه أشياء تحدث. لقد جئنا من بداية جيد جدا والآن سنبحث عن بداية أخرى"، مشيراً إلى أنه "عندما لا يفوز الفريق فلن يكون هذا وقتا سعيدا أبدا. التعادل يتركنا حزانى لكننا سنرد قريبا".
وبهذا التعادل، تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يمتلك العدد ذاته من النقاط.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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