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رياضة
يوفنتوس يقهر بولونيا في الدوري الإيطالي بثلاثية
Lebanon 24
03-10-2022
|
08:00
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سجل يوفنتوس 3 أهداف بواسطة فيليب كوستيتش ودوسان فلاوفيتش وأركاديوش ميليك، ليفوز 3-صفر على بولونيا في الدوري الإيطالي، الأحد.
وهز كوستيتش لاعب وسط يوفنتوس الشباك لأول مرة في الدوري ليفتتح التسجيل في الدقيقة 24، بعد تمريرة من زميله الصربي فلاوفيتش.
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وأضاف فلاوفيتش الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 59 بعد عرضية متقنة من وستون ماكيني، بينما اختتم ميليك الأهداف بتسديدة قوية من مدى قريب عقب 3 دقائق.
ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 13 نقطة من 8 مباريات ويتأخر بـ7 نقاط عن نابولي المتصدر، وسيلعب في ضيافة غريمه ميلان رابع الترتيب، السبت.
ويأتي بولونيا في المركز 17 برصيد 6 نقاط، ويستضيف سامبدوريا متذيل الترتيب في الجولة المقبلة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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