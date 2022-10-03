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رياضة
دوري أبطال أوروبا للسيدات: ريال مدريد في مجموعة نارية!
Lebanon 24
03-10-2022
|
11:00
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سُحبت الاثنين قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للسيدات، حيث وقع كل من ريال مدريد وتشلسي وباريس سان جيرمان في المجموعة الأولى، في حين ستشهد المجموعة الرابعة صداما مرتقبا بين برشلونة وبايرن ميونيخ.
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وجاءت المجموعات على الشكل التالي:
المجموعة الأولى:
• تشلسي
• باريس سان جيرمان
• ريال مدريد
• فلازنيا
المجموعة الثانية:
• فولفسبورغ
• سلافيا براغ
• سانت بولتن
• روما
المجموعة الثالثة:
• ليون
• آرسنال
• يوفنتوس
• زيوريخ
المجموعة الرابعة:
• برشلونة
• بايرن ميونيخ
• روزنغارد
• بنفيكا
المصدر: bein sports
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