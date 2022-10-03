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رياضة

هل سيُرفع العلم الروسي في أولمبياد باريس؟

Lebanon 24
03-10-2022 | 14:00
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كشفت اللجنة الأولمبية الدولية عن موقفها من مشاركة الرياضيين الروس، ووضعت شرطا لمشاركتهم في الدورة الأولمبية التي ستستضيفها باريس.

وأكد رئيس اللجنة توماس باخ، أن اللجنة تدرس السماح للروس الذين "لا يدعمون غزو بلادهم لأوكرانيا" بالمنافسة خلال الأولمبياد.
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وكانت قد أصدرت اللجنة في شباط الماضي، توجيهات للهيئات الإدارية الرياضية لإخراج الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المنافسة.
 

وقال باخ لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "لدينا معضلة، هذه الحرب لم يبدأها الرياضيون الروس. لكننا رأينا أن بعض الحكومات لم تعد تريد احترام استقلالية الرياضة الدولية".


وأضاف: "هذا هو السبب في أننا اضطررنا إلى اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية لنبقى على الأقل قليلا في مقعد القيادة وألا نفقد كل الاستقلالية. ولهذا السبب، من ناحية أخرى علينا أيضا أن ندرس كيف يمكننا إعادة الجميع مرة أخرى للمشاركة".
 
 
 
وأوضح باخ أنه لم يتغير شيء حتى الآن، مع استمرار الحظر الحالي على الرياضيين الروس.
 

ومع ذلك، ذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة إلى اتخاذ قرارات بسرعة بشأنهم، حيث بدأت بالفعل التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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