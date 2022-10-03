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رياضة

مارتينيز يزيد معاناة إنتر قبل لقاء برشلونة

Lebanon 24
03-10-2022 | 16:00
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تحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مع فريقه إنتر ضد ضيفه برشلونة، غدا الثلاثاء ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أعلن مدربه سيموني إينزاغي.

ويعاني إنتر أصلا من غياب مهاجمه الآخر البلجيكي روميلو لوكاكو منذ أواخر أغسطس الذي كان من المتوقع أن يعود ضد برشلونة، ولكن اكتمال تعافيه تأجل لبضعة أيام وفق ما أكد إينزاغي.
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وعانى مارتينيز صاحب الأهداف الثلاثة هذا الموسم من "إرهاق" عضلي خلال الخسارة ضد روما (1-2) السبت في "سيري أ"، لكن مدربه أكد أن الفحوص "لم تكشف عن شيء".

وقال إينزاغي خلال المؤتمر الصحفي على هامش مباراة إنتر وبرشلونة: "كان (مارتينيز) مرهقا في نهاية المباراة (ضد روما). أجرى فحصا صباح اليوم (الاثنين) لم يكشف عن أي شيء. سيقوم اليوم بتدريبات خفيفة، لا يزال يتعين عليّ التحدث مع الأطباء ومع اللاعب لتقييم حالته البدنية".

وفي حال غياب مارتينيز، من المتوقع أن يحل مكانه مواطنه خواكين كوريا إلى جانب البوسني إدين دجيكو.

كما سيفتقد إنتر لخدمات لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي غاب عن المواجهة ضد روما وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في فخذه الأيسر خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا (فوز 3-1) في 25 أيلول الفائت.
 
(روسيا اليوم) 
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