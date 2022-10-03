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رياضة
الاتحاد الدولي يسمح للرجال بالمشاركة في المسابقات الجماعية للسباحة المتزامنة
Lebanon 24
03-10-2022
|
23:00
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قرر المؤتمر الفني للسباحة المتزامنة التابع للاتحاد الدولي للسباحة (FINA)، السماح للرجال بالمشاركة في المسابقات الجماعية.
وبحسب وكالة "تاس"، تم تبني التعديلات الجديدة في اجتماع عقد اليوم الاثنين، حيث صوت 95 مندوبا لصالح تغيير القواعد، فيما اعترض مندوب واحد على ذلك.
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وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2023.
وبعد هذه التعديلات، سيحصل الرجال على حق المشاركة في المسابقات الجماعية "للفرق" في مسابقات السباحة المتزامنة في مختلف البطولات.
وفي السابق، كانت المسابقات الجماعية للسباحة المتزامنة في بطولات العالم وأوروبا والألعاب الأولمبية، تقتصر على منافسات نسائية بحتة، وكان الرجال يكتفون بالمشاركة في منافسات الزوجي المختلط فقط.
(روسيا اليوم)
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