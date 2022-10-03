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رياضة

ليستر سيتي يُحقق أول فوز في "البريميرليغ" لهذا الموسم

Lebanon 24
03-10-2022 | 23:28
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حقق فريق ليستر سيتي فوزه الاول في بطولة الدوري الانكليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك بعد ان تألق في عقر داره حيث اكتسح ضيفه نوتنغهام فورست برباعية نظيفة.

وفرض فريق ليستر سيتي سيطرته على الكرة منذ بداية اللقاء بهدف افتتاح التسجيل، وتمكنوا من احراز الهدف الاول في الدقيقة 25 عبر اللاعب جايمس ماديسون، وبعد دقيقتين فقط سجل زميله هارفي بارنيس الهدف الثاني، وذلك قبل ان يحرز ماديسون هدفه الثاني والثالث لفريقه خلال الدقيقة 35، ليعود فريق نوتنغهام الى الخلف سريعاً حيث كثف خططته الدفاعية ولكنها باءت بالفشل حيث خطف باتسون داكا الهدف الرابع في الدقيقة 73، وليمنح فريقه اريحية كبيرة لحين انتهاء اللقاء بواقع 4 – 0.
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المصدر: السبورت
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