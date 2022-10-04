Advertisement

رياضة

"إساءات ممنهجة".. فضائح في دوري الكرة النسائية الأميركي!

Lebanon 24
04-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-996862-638004629068393851.jpg
Doc-P-996862-638004629068393851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تحقيق مستقل استمر لأكثر من عام، عن واحدة من أكبر الفضائح الرياضية في الولايات المتحدة، حيث قدم أدلة عن تعرض لاعبات في دوري كرة القدم النسائية لانتهاكات جنسية وعاطفية.
 
وفي التفاصيل، بدأ التحقيق بعد أن توصل تقرير صادر عن موقع "ذي أثليتك" عام 2021، إلى "إساءات واسعة النطاق للاعبات جنسيا وعاطفيا"، في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية، وهو أعلى قسم في كرة القدم النسائية بالولايات المتحدة.
Advertisement
 
وفي تقرير مؤلف من أكثر من 173 صفحة، توصل المحققون إلى أن هذه الإساءات "ممنهجة"، ويشارك بها العديد من المدربين والأندية واللاعبين.
 
 
رئيسة فريق التحقيق  سالي ييتس قالت إن "الإساءات في الدوري متجذرة بكرة القدم النسائية بدءا من بطولات الشابات"، مشيرة إلى "التدريب المسيء لفظيا وتشوش الخطوط الفاصلة بين المدربين واللاعبات".


حالات محددة

وفي بعض الحالات المذكورة تفصيلا في التقرير، دعا مدرب لاعبة لرؤية مقطع فيديو من مباراة لكن اتضح أن المقطع لـ"مواد غير لائقة"، بينما تم الاستشهاد بحالات أجبرت فيها اللاعبات لارتكاب أفعال مشينة.
 

وذكر التحقيق أن المسؤولين عن اللعبة في الولايات المتحدة، وكذلك ملاك الأندية ومديريها على جميع المستويات، لم يتدخلوا أبدا لحماية اللاعبات من الإساءات.
 

وقالت ييتس: "لم تفشل الأندية والروابط مرارا وتكرارا في الرد بشكل كاف عند مواجهة الأدلة على سوء المعاملة فقط، بل تجاهلت أيضا اتخاذ تدابير أساسية لمنعها ومعالجتها".

وكشف التقرير أن 3 أندية لم تتعاون مع المحققين، بل "قدمت حججا قانونية مضللة في محاولة لمنع استخدام الوثائق ذات الصلة".
 

يشار إلى أن التحقيق لم ينته بعد، في انتظار رد الفعل المناسب من الاتحاد الأميركي لكرة القدم ورابطة اللاعبين بالولايات المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-10-04
02:51 | 2022-10-04
02:00 | 2022-10-04
00:26 | 2022-10-04
23:28 | 2022-10-03
23:00 | 2022-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website