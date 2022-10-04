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رياضة

مانشستر يونايتد يوافق على رحيل رونالدو

Lebanon 24
04-10-2022 | 08:00
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أكدت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية في تقرير لها، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
 
 
ولا يعتمد الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على رونالدو بشكل أساسي هذا الموسم، وأبقاه بديلا طوال مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي، والتي خسرها اليونايتد بنتيجة 3-6، أمس الأحد.
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وبحسب صحيفة "تليغراف"، فإن تين هاغ كان يرغب في الإبقاء على رونالدو، عندما تولى منصبه كمدرب ليونايتد مطلع هذا الموسم، ولكن الآن، لن يقف أمام رحيل اللاعب البرتغالي إذا تلقى عرضا مناسبا عند فتح نافذة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
 
 
وحاول رونالدو الرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الأخير، بسبب فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه لم يتلق عرضا مناسبا ليضطر لمواصلة مسيرته في اليونايتد.

ونوهت "تليغراف"، أن رونالدو لا يزال يأمل في الرحيل عن مانشستر يونايتد، لكنه يريد الحصول على فرصة أكبر للعب مع اليونايتد قبل مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال قطر الشهر المقبل.
 

وشارك رونالدو في مباراة كاملة واحدة فقط في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.
المصدر: روسيا اليوم
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