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رياضة

ما حقيقة ارتباط شاكيرا بحارس مرمى ريال مدريد؟

Lebanon 24
04-10-2022 | 02:00
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لاتزال النجمة الكولومبية، من أصل لبناني، شاكيرا تتصدر الصحف والمجلات الأسبانية منذ انفصالها عن نجم كرة القدم الأسباني جيرارد بيكيه بعد علاقة حب استمرت 11 عاماً.
 
ومؤخراً ذكرت مجلة ماركا الأسبانية أن شاكيرا قد دخلت في علاقة عاطفية جديدة بعد انفصالها عن مدافع فريق برشلونة، حيث ارتبطت بحارس مرمى فريق ريال مدريد المعتزل إيكر كاسياس.
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وانتشرت هذه الشائعة بعد أن بدأ إيكر كاسياس بمتابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، أي بعد الانفصال، على الرغم من معرفته بها لسنوات.
 
استفزت الشائعة إيكر الذي انفصل عن زوجته هذا العام، وجعلته يخرج عن صمته ليرد على تلك الشائعات نافيًا وجود علاقة مزعومة بينه وبين شاكيرا، حيث كتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وعبر خاصية الستوري "لا يصدق ... لا يصدق".
 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت مؤخراً بصور لخلاف حصل بين النجمة الكولومبية، اللبنانية الأصل، شاكيرا وحبيبها السابق لاعب كرة القدم الأسباني جيرارد بيكيه خلال تواجدهما مع ولديهما ميلان وساشا على متن يخت في رحلة عائلية بحرية.
 
 
وتظهر الصور النقاش الحاد الذي كان يجري بينهما بحضور ولديهما وصراخ شاكيرا على بيكيه الذي بدت عليه ملامح الصدمة.
المصدر: سيدتي

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